Elezioni, la corruzione preoccupa gli italiani. Ma la proposta dei partiti è desolante (Di lunedì 12 settembre 2022) Succede all'incirca ogni biennio che la Commissione Europea tasti il polso all'opinione pubblica dei paesi membri per sincerarsi del dosaggio degli "anticorpi sociali" contro la corruzione. L'ultimo rapporto è stato pubblicato nel luglio 2022: mentre l'Italia scivolava nella più sudata campagna elettorale della sua storia, una cappa di silenzio è calata sui dati – interessantissimi – del sondaggio. Ora che i programmi delle forza politiche in campo sono ufficiali, appare abissale il divario tra la rilevanza del tema e i balbettii (o le amnesie) dei partiti. Partiamo dai numeri che – come mi spiegò un amico economista – a volte sussurrano, altre (come questa) urlano. Un terzo degli italiani reputa accettabile pagare, fare regali o favori per ottenere servizi pubblici. L'89% degli intervistati considera diffusa la ...

