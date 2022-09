Elezioni in Svezia, i risultati non sono chiari ma qualcuno ha già vinto (Di lunedì 12 settembre 2022) Manca ancora un risultato definitivo, ma con il voto di ieri la coalizione dei partiti di centrodestra è avanti nella conta dei seggi del parlamento svedese. I risultati finali saranno comunicati non prima di mercoledì, per includere tutti i voti arrivati via posta dai cittadini svedesi residenti all’estero. Oggi il margine tra la coalizione del centrosinistra e la coalizione del centrodestra è di circa un punto percentuale. In questo scenario, chiunque vinca rischia di avere un numero di parlamentari poco più che sufficiente per ottenere la fiducia, per cui saranno necessari negoziati a causa dei numerosi veti incrociati e di posizioni distanti su molti temi cruciali. Le Elezioni di ieri hanno confermato il Partito socialdemocratico come la prima forza politica in Svezia, superando il 30% dei consensi. La grande sorpresa è stata ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 settembre 2022) Manca ancora un risultato definitivo, ma con il voto di ieri la coalizione dei partiti di centrodestra è avanti nella conta dei seggi del parlamento svedese. Ifinali saranno comunicati non prima di mercoledì, per includere tutti i voti arrivati via posta dai cittadini svedesi residenti all’estero. Oggi il margine tra la coalizione del centrosinistra e la coalizione del centrodestra è di circa un punto percentuale. In questo scenario, chiunque vinca rischia di avere un numero di parlamentari poco più che sufficiente per ottenere la fiducia, per cui saranno necessari negoziati a causa dei numerosi veti incrociati e di posizioni distanti su molti temi cruciali. Ledi ieri hanno confermato il Partito socialdemocratico come la prima forza politica in, superando il 30% dei consensi. La grande sorpresa è stata ...

