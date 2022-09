Elezioni in Svezia, è boom nazionalista. Un risultato storico (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – Soffia un vento nazionalista in Svezia. Un’avanzata costante, iniziata qualche anno fa e che ora potrebbe scompaginare le certezze di chi osservava la nazione scandinava come una placida stalattite immutabile. I Democratici Svedesi, guidati da Jimmie Akesson, hanno infatti ottenuto un impressionante 20,7%. Si attestano così al secondo posto, strappando ai centristi (19%) la guida del blocco conservatore che si oppone ai socialdemocratici del primo ministro Magdalena Andersson. Questi ultimi restano il primo partito, con il 30,5%, ma rischiano adesso di finire all’opposizione. Svezia, il boom nazionalista e il possibile governo di destra Usiamo il condizionale perché i dati non sono ancora definitivi. Per avere il quadro completo si dovrà aspettare mercoledì, quando in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – Soffia un ventoin. Un’avanzata costante, iniziata qualche anno fa e che ora potrebbe scompaginare le certezze di chi osservava la nazione scandinava come una placida stalattite immutabile. I Democratici Svedesi, guidati da Jimmie Akesson, hanno infatti ottenuto un impressionante 20,7%. Si attestano così al secondo posto, strappando ai centristi (19%) la guida del blocco conservatore che si oppone ai socialdemocratici del primo ministro Magdalena Andersson. Questi ultimi restano il primo partito, con il 30,5%, ma rischiano adesso di finire all’opposizione., ile il possibile governo di destra Usiamo il condizionale perché i dati non sono ancora definitivi. Per avere il quadro completo si dovrà aspettare mercoledì, quando in ...

