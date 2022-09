Elezioni: Fontana, 'auspicabile un governo di centrodestra con Meloni premier' (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano,12 set. (Adnkronos) - ''Credo che sarebbe una soluzione auspicabile''. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana a Rtl 102.5 sull'ipotesi di un governo guidato dalla leader di Fdi Giorgia Meloni. ''qualunque rappresentante del centrodestra -spiega- che sia Salvini, Tajani, Lupi avrebbe i titoli per poter diventare leader in questo Paese, per poter amministrare correttamente questo paese tenuto conto che la maggioranza d questo Paese auspica che uno di loro diventi leader". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano,12 set. (Adnkronos) - ''Credo che sarebbe una soluzione''. Così il governatore della Lombardia Attilioa Rtl 102.5 sull'ipotesi di unguidato dalla leader di Fdi Giorgia. ''qualunque rappresentante del-spiega- che sia Salvini, Tajani, Lupi avrebbe i titoli per poter diventare leader in questo Paese, per poter amministrare correttamente questo paese tenuto conto che la maggioranza d questo Paese auspica che uno di loro diventi leader".

