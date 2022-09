Elezioni: Calenda, 'pacchia finita per Ue? Meloni ridicola' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Ieri Meloni detto cosa gravissima. E' finita la pacchia. Dire una cosa del genere fa ridere. Io ritengo che rischiamo di mettere al governo persone inesperte". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. "Se ci metti qualcuno che non sa gestire, rischi di andarti a sfracellare". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Ieridetto cosa gravissima. E'la. Dire una cosa del genere fa ridere. Io ritengo che rischiamo di mettere al governo persone inesperte". Così Carloa Tagadà su La7. "Se ci metti qualcuno che non sa gestire, rischi di andarti a sfracellare".

Adnkronos : #Elezioni2022, Berlusconi definisce 'irrilevanti' Renzi e Calenda: 'Non capisco come un elettore moderato possa spr… - valigiablu : Nucleare, le promesse a vuoto di Salvini e Calenda | @stebaraz - Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - CarlaPierpaoli : RT @La7tv: #tagada @CarloCalenda risponde a Giuseppe Conte sullo scostamento di bilancio per #caroenergia #tagadala7 - La7tv : #tagada @CarloCalenda risponde a Giuseppe Conte sullo scostamento di bilancio per #caroenergia #tagadala7 -