Elezioni | Calenda | ' governo Meloni? durerebbe 4 | 6 mesi al massimo'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Un governo Meloni quanto durerebbe? Dai 4 ai 6 mesi. Non è una speranza ma un dato di fatto per la situazione in cui ci troviamo, per l'inesperienza della Meloni e per il fatto che fuori dall'Italia ci considerano tutti pazzi per aver mandato via Draghi nel pieno di questa crisi". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.

