Elezioni 2022 | il pasticcio dei plichi elettorali in Spagna per gli italiani all’estero | «C’è scritto referendum»

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il voto per glinelledel 25 settembre è già cominciato: le schede inviate per corrispondenza insieme ai certificatiarrivano direttamente presso le abitazioni estere. La condizione necessaria è che si sia iscritti all’AIRE, anagrafe degliresidenti. I cittadini potranno scegliere deputati e senatori che si sono candidati nella circoscrizione “Estero”. Fanpage.it ha però raccolto una segnalazione proveniente dallache riguarda un importante errore di stampa sul materiale elettorale inviato presso le abitazioni degliaventi diritti al voto. Invece di riportare la dicitura “politiche del 25 settembre” viene riportata la scritta ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi promette 1000 euro di stipendio al mese ai giovani #ANSA - PagellaPolitica : Più di nove promesse elettorali su dieci, contenute nei programmi dei principali partiti candidati alle elezioni de… - fattoquotidiano : Applausi e un comizio pubblico per l’apertura del comitato elettorale. Scene normali a pochi giorni dalle elezioni,… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 la replica di Azzolina a Meloni - #Ultime #Notizie #Elezioni #replica - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Meloni: “Una donna a guida governo? Come rompere tetto cristallo” - #Ultime #Notizie… -

Sky Tg24

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchein Svezia, ...... il nuovo format digitale lanciato da Tiscali per il confronto in streaming tra i candidati dei diversi partiti allepolitiche del 25 settembre", registrato a Web lunedì 12 settembre ... Elezioni, ultime news. Leader pronti a tregua su Dl Aiuti. In vista accordo su Superbonus Di cui è spia, forse, il silenzio stampa scelto di fronte all'apertura della rivale. Sabato, inaugurando la direzione con un tributo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario Enr ...Il governo prepara un decreto da 12 miliardi, i partiti dicono che è troppo poco. Per Irene Tinagli, economista e vicesegretaria del Pd, la quantità di risorse da impiegare è ...