Eleonora Giorgi cambia look alla soglia dei 69 anni: “Odio il decadimento!”, sua nuora Clizia commenta (Di lunedì 12 settembre 2022) Eleonora Giorgi ha letteralmente stravolto il look passando da una piega bionda che arrivava alle spalle a un caschetto platino e sbarazzino. “Si cambia!” – ha scritto su Instagram – “E che cambiamento! Troppo felice!“. Tra i moltissimi commenti d’approvazione anche quello di Clizia Incorvaia, sua nuora, che le ha scritto: “Una ragazzina! Bellissima e sempre iconica!“. Il cambiamento fisico di Eleonora Giorgi è cominciato nel 2019, quando – poco dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip – si è sottoposta ad un lifting facciale per rimuovere le rughe. “È successo che al Grande Fratello ho rivisto il volto di una donna che ha tanti pensieri da donare, un viso anche bello ma che ha 65 anni. Ho ancora ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 settembre 2022)ha letteralmente stravolto ilpassando da una piega bionda che arrivava alle spalle a un caschetto platino e sbarazzino. “Si!” – ha scritto su Instagram – “E chemento! Troppo felice!“. Tra i moltissimi commenti d’approvazione anche quello diIncorvaia, sua, che le ha scritto: “Una ragazzina! Bellissima e sempre iconica!“. Ilmento fisico diè cominciato nel 2019, quando – poco dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip – si è sottoposta ad un lifting facciale per rimuovere le rughe. “È successo che al Grande Fratello ho rivisto il volto di una donna che ha tanti pensieri da donare, un viso anche bello ma che ha 65. Ho ancora ...

davided81 : #Forum si apre ad un parterre di opinionisti che fingono di stare lì per amore della giurisprudenza ma sono velatam… - BITCHYFit : Eleonora Giorgi cambia look alla soglia dei 69 anni: “Odio il decadimento!”, sua nuora Clizia commenta - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Tratta da Vediamoci chiaro, film diretto nel 1984 da Luciano Salce, ecco la ricetta dei tortellini al ragù del pranzo di… - ParliamoDiNews : Eleonora Giorgi cambia look e sconvolge i fan: “Si cambia! E che cambiamento…” #12Settembre #News #eleonoragiorgi - infoitcultura : Eleonora Giorgi, 'si cambia...': a 68 anni si mostra così, uno scatto pazzesco -