“Elden Ring | La Via per l’Albero Madre” | il manga ispirato al videogioco

Elden Ring: La Via per l'Albero Madre: è questo il titolo del comedy manga magistralmente illustrato in pieno stile dark-fantasy da Nikiichi Tobita (Monster x Monster) ambientato nell'universo di Elden Ring, il celebre action RPG (videogioco di ruolo d'azione) di FromSoftware. In Italia sarà Panini Comics a pubblicare l'opera, gratuitamente e in formato digitale sulle principali piattaforme ebook, tra cui Amazon, Google, Apple, Kobo, Ibs e Izneo. I primi due capitoli saranno disponibili a partire dal 12 settembre e i successivi usciranno a cadenza quindicinale. I vari capitoli in formato digitale saranno fruibili gratuitamente per un limitato periodo di tempo. Una formula inedita per il mercato italiano che permetterà a tutti gli appassionati di ...

