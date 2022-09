È successo contro lo Spezia: il traguardo raggiunto da Alex Meret! (Di lunedì 12 settembre 2022) Il portiere del Napoli Alex Meret non ha subito periodi facili con la maglia azzurra. Nella scorsa stagione, infatti, è stato relegato ad un posto in panchina, essendo secondo a David Ospina nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Con la politica di ringiovanimento della rosa e di taglio del monte ingaggi, il Napoli ha ceduto il portiere colombiano, puntando sull’italiano. FOTO: Getty Images, Meret Nonostante le numerose vicissitudini di mercato, legate ai tentativi di contatto con Keylor Navas o Kepa, l’unico acquisto fatto in porta dal ds Cristiano Giuntoli è stato Salvatore Sirigu, figura di supporto ad Alex Meret. Il Napoli ha quindi deciso di puntare sul giovane calciatore, che contro il Milan potrebbe raggiungere il numero di presenze totalizzate lo scorso anno lungo tutto l’arco della stagione (sette). Tramite i propri ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Il portiere del NapoliMeret non ha subito periodi facili con la maglia azzurra. Nella scorsa stagione, infatti, è stato relegato ad un posto in panchina, essendo secondo a David Ospina nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Con la politica di ringiovanimento della rosa e di taglio del monte ingaggi, il Napoli ha ceduto il portiere colombiano, puntando sull’italiano. FOTO: Getty Images, Meret Nonostante le numerose vicissitudini di mercato, legate ai tentativi di contatto con Keylor Navas o Kepa, l’unico acquisto fatto in porta dal ds Cristiano Giuntoli è stato Salvatore Sirigu, figura di supporto adMeret. Il Napoli ha quindi deciso di puntare sul giovane calciatore, cheil Milan potrebbe raggiungere il numero di presenze totalizzate lo scorso anno lungo tutto l’arco della stagione (sette). Tramite i propri ...

