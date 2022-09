E’ sempre mezzogiorno 2022: ricette e cuochi (Di lunedì 12 settembre 2022) Riparte quest’oggi, lunedì 12 settembre 2022, E’ sempre mezzogiorno, lo show dell’ora di pranzo di Rai1, prodotto in collaborazione con Stand by me e condotto dall’amata Antonella Clerici. Si tratta, dopo i buoni ascolti delle precedenti annate, della terza edizione del programma. L’orario di inizio sarà ancora una volta quello delle 11.55, dal lunedì al venerdì. Con l’immancabile grembiule rosa, la Clerici accoglierà pubblico e ospiti nell’originale studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera. ricette, chiacchiere e buonumore sono gli ingredienti principali del programma, insieme a nuovi giochi telefonici e a tanti ospiti che terranno compagnia al pubblico. Continueranno le finestre sulle bellezze della nostra penisola: Federico Quaranta racconterà le meraviglie e gli ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 settembre 2022) Riparte quest’oggi, lunedì 12 settembre, E’, lo show dell’ora di pranzo di Rai1, prodotto in collaborazione con Stand by me e condotto dall’amata Antonella Clerici. Si tratta, dopo i buoni ascolti delle precedenti annate, della terza edizione del programma. L’orario di inizio sarà ancora una volta quello delle 11.55, dal lunedì al venerdì. Con l’immancabile grembiule rosa, la Clerici accoglierà pubblico e ospiti nell’originale studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera., chiacchiere e buonumore sono gli ingredienti principali del programma, insieme a nuovi giochi telefonici e a tanti ospiti che terranno compagnia al pubblico. Continueranno le finestre sulle bellezze della nostra penisola: Federico Quaranta racconterà le meraviglie e gli ...

redazionerumors : Mattia Improta, cuoco di 'È sempre mezzogiorno' si è raccontato a noi di - agodandaniela : @SergioPerrotta1 @AdalucDe Sai quante volte i vari governi hanno stanziato soldi per il mezzogiorno?? Sempre finiti nel nulla o quasi.. - Gianni33007 : Riparte su #Rai1 con #StorieItaliane con @eleonoradaniele e sempre mezzogiorno” con @antoclerici . In bocca al lupo… - SMSNEWSOFFICIAL : Riparte su Rai 1 “E’ sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici - Letoziaa : Devo sul serio fare lo zaino o posso svegliarmi a mezzogiorno come sempre? -