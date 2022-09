“È il momento di dire la verità” | La bomba di Corona su Totti e Ilary pronta ad esplodere (Di lunedì 12 settembre 2022) Il re dei paparazzi torna a gamba tesa su Ilary Blasi, dicendo la sua verità dopo l’intervista rilasciata dall’ex capitano e che sta facendo clamore in tutta Italia Parole al vetriolo, ma d’altronde come sempre, quelle riservate da Fabrizio Corona a Ilary Blasi. (Ansa foto)Il re dei paparazzi ha sempre avuto dei conti in sospeso con la coppia romana, al punto da arrivare allo scontro plateale in occasione di una delle conduzioni di Ilary Blasi del Grande Fratello Vip. Dopo qualche anno di silenzio ora Corona è voluto tornare a gamba tesa sulla vicenda. A far “scoppiare” l’ex fotografo dei VIP l’ultima clamorosa intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera. (Corriere della Sera)Quest’ultimo, parlando delle ragioni della fine della ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 settembre 2022) Il re dei paparazzi torna a gamba tesa suBlasi, dicendo la suadopo l’intervista rilasciata dall’ex capitano e che sta facendo clamore in tutta Italia Parole al vetriolo, ma d’altronde come sempre, quelle riservate da FabrizioBlasi. (Ansa foto)Il re dei paparazzi ha sempre avuto dei conti in sospeso con la coppia romana, al punto da arrivare allo scontro plateale in occasione di una delle conduzioni diBlasi del Grande Fratello Vip. Dopo qualche anno di silenzio oraè voluto tornare a gamba tesa sulla vicenda. A far “scoppiare” l’ex fotografo dei VIP l’ultima clamorosa intervista rilasciata da Francescoal Corriere della Sera. (Corriere della Sera)Quest’ultimo, parlando delle ragioni della fine della ...

