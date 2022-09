È allarme in Italia, Massimiliano Ossini lo annuncia in diretta: “Siamo preoccupati” (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuova puntata di Unomattina vede protagonista Massimiliano Ossini che ha messo in allerta tutti gli Italiani Anche quest’oggi il conduttore partenopeo è arrivato in diretta con una notizia che ha messo in allerta tutto il popolo Italiano. In Rai è lui a dare il buongiorno ai telespettatori che hanno ascoltato attentamente quanto sta accadendo. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuova puntata di Unomattina vede protagonistache ha messo in allerta tutti glini Anche quest’oggi il conduttore partenopeo è arrivato incon una notizia che ha messo in allerta tutto il popolono. In Rai è lui a dare il buongiorno ai telespettatori che hanno ascoltato attentamente quanto sta accadendo. L'articolo proviene da Inews24.it.

mara_carfagna : .@GiuseppeConteIT parla di allarme democratico attaccando il gov. Draghi. Non me li ricordo i ministri e parlamenta… - ZanAlessandro : Fratelli d’Italia lancia l’allarme, un nuovo nemico assedia la nazione: @peppapig. #PeppaPig - LegaSalvini : ++ L'ALLARME SUGLI SBARCHI, RECORD IN ITALIA: 200 MILA ++ ?? RIDATECI #SALVINI A DIFENDERE I CONFINI!… - DavideDAnna4 : RT @mara_carfagna: .@GiuseppeConteIT parla di allarme democratico attaccando il gov. Draghi. Non me li ricordo i ministri e parlamentari 5S… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Inps, allarme truffa: email false per ottenere dati personali. Ecco come proteggersi #economia #italia… -