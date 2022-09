Dybala decisivo: Empoli sconfitto al Castellani, Mourinho porta a casa 3 punti preziosi (Di lunedì 12 settembre 2022) Si è conclusa questa sera la sesta giornata di Serie A. L’Empoli ha ospitato la Roma al Castellani ed è stata festa giallorossa. Dybala si è reso subito protagonista e, dopo un palo, ha segnato la rete del vantaggio al 17?. L’euforia dei ragazzi di Mourinho è durata poco: al 43? Bandinelli ha riportato in parità la sfida. Al rientro in campo dall’intervallo, l’Empoli ha effettuato diversi cambi, ma nonostante ciò la Roma è riuscita a riportarsi in vantaggio, con Abraham a segno al 71?. Sei minuti dopo Pellegrini ha sbagliato un calcio di rigore, ma i giallorossi sono riusciti a mantenere il vantaggio e portare a casa 3 preziosi punti. All’87’ l’Empoli è rimasto con 10 uomini a causa ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 settembre 2022) Si è conclusa questa sera la sesta giornata di Serie A. L’ha ospitato la Roma aled è stata festa giallorossa.si è reso subito protagonista e, dopo un palo, ha segnato la rete del vantaggio al 17?. L’euforia dei ragazzi diè durata poco: al 43? Bandinelli ha rito in parità la sfida. Al rientro in campo dall’intervallo, l’ha effettuato diversi cambi, ma nonostante ciò la Roma è riuscita a rirsi in vantaggio, con Abraham a segno al 71?. Sei minuti dopo Pellegrini ha sbagliato un calcio di rigore, ma i giallorossi sono riusciti a mantenere il vantaggio ere a. All’87’ l’è rimasto con 10 uomini a causa ...

MessaggeroSport : Empoli-Roma, le pagelle: Dybala inventa magie (8), Abraham alla fine è decisivo (7) - ilmessaggeroit : Empoli-Roma, le pagelle: Dybala inventa magie (8), Abraham alla fine è decisivo (7) - Luca181002 : @Alessio95983803 @FootballAndDre1 Quanto è sopravvalutato dalla stampa Italiana e in generale in Italia dybala...gi… - MassimoCaputi : Per la #Roma una ittoria importante e sofferta non solo per meriti dell'#Empoli ma anche per propri demeriti… - _Axel100 : RT @matteo_saverio: Gol e assist di Dybala. Poco decisivo sto bidone -