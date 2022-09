Docenti assunti dai presidi, Di Meglio (Gilda) contrario: “Un concorso moltiplicato per 8mila scuole è pura fantascienza” (Di lunedì 12 settembre 2022) Continua a tenere banco la questione assunzione diretta dei Docenti a cura dei presidi. La proposta, fra le più frequenti esposte in particolare dall'ANP, non vede favorevoli i sindacati. Fra questi Gilda degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) Continua a tenere banco la questione assunzione diretta deia cura dei. La proposta, fra le più frequenti esposte in particolare dall'ANP, non vede favorevoli i sindacati. Fra questidegli insegnanti. L'articolo .

