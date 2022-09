Disney+ svela il primo teaser trailer di Nuovo Santa Clause Cercasi (Di lunedì 12 settembre 2022) Manca ancora qualche mese a Natale, però, nonostante questo, Disney+ si è già messa all’opera per permettere agli spettatori di entrare nella vivace atmosfera festiva. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso il teaser trailer di Nuovo Santa Clause Cercasi, la serie tv dedicata a Babbo Natale. Il progetto, scritto da Jack Burditt, è nato come sequel dell’amata trilogia composta da tre pellicole d’eccezione: Santa Clause, Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai. L’attore protagonista sarà sempre Tim Allen. Abbonati subito a Disney+ per usufruire dell’offerta speciale a 1,99 euro. Disdici quando vuoi! Disney+, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Manca ancora qualche mese a Natale, però, nonostante questo,si è già messa all’opera per permettere agli spettatori di entrare nella vivace atmosfera festiva. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso ildi, la serie tv dedicata a Babbo Natale. Il progetto, scritto da Jack Burditt, è nato come sequel dell’amata trilogia composta da tre pellicole d’eccezione:, Che fine ha fatto? eè nei guai. L’attore protagonista sarà sempre Tim Allen. Abbonati subito aper usufruire dell’offerta speciale a 1,99 euro. Disdici quando vuoi!, ...

