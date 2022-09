Disabile vola dalla finestra durante un controllo di polizia, l’accusa della famiglia: “Lo hanno buttato giù” (Di lunedì 12 settembre 2022) La visita di alcuni agenti in borghese, le botte, il volo di nove metri dalla finestra di casa sua. Sarebbe questa la sequenza di eventi che ha preceduto la caduta di Hasib Omerovich, Disabile di 36 anni finito in coma dopo un controllo della polizia. A dichiararlo, secondo quanto riporta La Repubblica, è stata la sorella, anche lei Disabile, presente alla visita degli agenti in borghese. Un caso che ha portato all’avvio di un’inchiesta per tentato omicidio in concorso da parte della procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo un esposto della famiglia. Il controllo risale allo scorso 25 luglio, quando alcuni agenti in borghese hanno bussato alla porta di una casa ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) La visita di alcuni agenti in borghese, le botte, il volo di nove metridi casa sua. Sarebbe questa la sequenza di eventi che ha preceduto la caduta di Hasib Omerovich,di 36 anni finito in coma dopo un. A dichiararlo, secondo quanto riporta La Repubblica, è stata la sorella, anche lei, presente alla visita degli agenti in borghese. Un caso che ha portato all’avvio di un’inchiesta per tentato omicidio in concorso da parteprocura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo un esposto. Ilrisale allo scorso 25 luglio, quando alcuni agenti in borghesebussato alla porta di una casa ...

