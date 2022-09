Disabile rom vola dalla finestra durante una perquisizione | la famiglia accusa gli agenti

(Di lunedì 12 settembre 2022)rom: una vicenda spinosa si è accesa nella periferia romana. Il caso è arrivato anche in Parlamento con un fascicolo per tentato omicidio apertoProcura di Roma. Ladel ragazzo hato gliromunaA Roma è scoppiato un caso che riguarda undi origine rom, Hasib Omerovic di 36 anni.unanella casa dei coniugi Omerovic/Sejdovic di origine rom con 4 figli, due minori e due disabili adulti, che vivono in una casa popolare in zona Primavalle a Roma, qualcosa è andato ...

ilgiornale : Hasib Omerovic, 36 anni, sordomuto dalla nascita, si trova in coma da cinquanta giorni. L'incidente si sarebbe veri… - me9ki : @HoaraBorselli Disabile vola dalla finestra durante perquisizione, la famiglia: 'Gli agenti lo hanno preso per i pi… - GGoogleenzo : @Agenzia_Ansa Rom disabile. Io farei una verifica sulla invalidità dei due rom. - ValeriaParrell2 : @Adrianaaaaaaaa Disabile e rom: due ali. - infoitinterno : Disabile rom giù dalla finestra. E la famiglia accusa gli agenti -

Secondo l'esposto, il 25 luglio scorso, quando nell'appartamento risultano presenti Hasib e la sorella, anche lei, quattro persone persone e senza mandato, qualificatesi come agenti della ...Chiede "verità e giustizia" la madre di Hasib di 36 anni, sordomuto dalla nascita, in coma dopo essere L'articolo Roma,precipita da finestra: è in coma. La famiglia: "Colpa agenti" proviene da True ...Roma. 'Verità e giustizia': è quanto chiede la madre di Hasib, il figlio 36enne, sordomuto dalla nascita, in coma dopo essere precipitato dalla finestra di ...In coma dopo essere precipitato dalla finestra di casa nel corso di quella che i parenti definiscono una perquisizione delle forze dell'ordine. E' quanto ha denunciato oggi la famiglia… Leggi ...