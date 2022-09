Disabile precipita dalla finestra, la famiglia: “Pestato dagli agenti”. La Procura apre un fascicolo (Di lunedì 12 settembre 2022) “Verità e giustizia”: è quanto chiede la madre di Hasib, il figlio 36enne, sordomuto dalla nascita, in coma dopo essere precipitato dalla finestra di casa. La tragica vicenda “dai lati oscuri” è stata raccontata oggi durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alla presenza di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, del deputato di +Europa Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio, e degli avvocati della famiglia Arturo Salerni e Susanna Zorzi. Magi ha presentato pure un’interrogazione parlamentare sulla vicenda. Disabile precipita dalla finestra, la famiglia: “Colpa degli agenti”. Aperto fascicolo per tentato omicidio Il 5 agosto scorso i ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) “Verità e giustizia”: è quanto chiede la madre di Hasib, il figlio 36enne, sordomutonascita, in coma dopo esseretodi casa. La tragica vicenda “dai lati oscuri” è stata raccontata oggi durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alla presenza di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, del deputato di +Europa Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio, e degli avvocati dellaArturo Salerni e Susanna Zorzi. Magi ha presentato pure un’interrogazione parlamentare sulla vicenda., la: “Colpa degli”. Apertoper tentato omicidio Il 5 agosto scorso i ...

