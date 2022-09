Disabile precipita dalla finestra, “buttato giù durante una perquisizione di polizia”. Aperto un fascicolo per tentato omicidio (Di lunedì 12 settembre 2022) Si trova in ospedale in gravissime condizioni il ragazzo Disabile precipitato dalla finestra di casa in circostanze ancora da chiarire. Il fatto risale allo scorso agosto. Oggi, durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, la madre del giovane ha chiesto “verità e giustizia” per fare luce sulle dinamiche di quanto accaduto al figlio Hasib Omerovic, 36 anni. Fatima Sejdovic, questo il nome della madre, insieme al deputato Riccardo Magi e portavoce di Associazione 21 luglio Carlo Stasolla, ha raccontato ciò che aveva già denunciato in un esposto depositato depositato alla Procura di Roma il 5 agosto. Il pubblico ministero sta attualmente indagando sulla vicenda con l’ipotesi di tentato omicidio contro ignoti. durante la presentazione erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Si trova in ospedale in gravissime condizioni il ragazzotodi casa in circostanze ancora da chiarire. Il fatto risale allo scorso agosto. Oggi,una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, la madre del giovane ha chiesto “verità e giustizia” per fare luce sulle dinamiche di quanto accaduto al figlio Hasib Omerovic, 36 anni. Fatima Sejdovic, questo il nome della madre, insieme al deputato Riccardo Magi e portavoce di Associazione 21 luglio Carlo Stasolla, ha raccontato ciò che aveva già denunciato in un esposto depositato depositato alla Procura di Roma il 5 agosto. Il pubblico ministero sta attualmente indagando sulla vicenda con l’ipotesi dicontro ignoti.la presentazione erano ...

