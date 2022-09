Di cosa si parlerà nella plenaria del Parlamento europeo dal 12 al 15 settembre (Di lunedì 12 settembre 2022) Mercoledì mattina la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, terrà un discorso sullo Stato dell’Unione europea a Strasburgo, durante la sessione plenaria dell’EuroParlamento. parlerà dell’impatto del lavoro della Commissione nell’ultimo anno e le propose per il futuro, soprattutto parlerà della solidarietà europea all’Ucraina, le sanzioni alla Russia, le misure per garantire l’approvvigionamento energetico dell’UE e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e gli attuali picchi dei prezzi dell’energia. Il discorso della Presidente von der Leyen guarderà anche al Green Deal europeo e alla transizione verde, la digitalizzazione, la risposta europea alla pandemia Covid-19 e la pianificazione di pandemie future, e al piano di ripresa Next Generation EU. Il dibattito sullo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 settembre 2022) Mercoledì mattina la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, terrà un discorso sullo Stato dell’Unione europea a Strasburgo, durante la sessionedell’Eurodell’impatto del lavoro della Commissione nell’ultimo anno e le propose per il futuro, soprattuttodella solidarietà europea all’Ucraina, le sanzioni alla Russia, le misure per garantire l’approvvigionamento energetico dell’UE e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e gli attuali picchi dei prezzi dell’energia. Il discorso della Presidente von der Leyen guarderà anche al Green Deale alla transizione verde, la digitalizzazione, la risposta europea alla pandemia Covid-19 e la pianificazione di pandemie future, e al piano di ripresa Next Generation EU. Il dibattito sullo ...

