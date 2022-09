(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) - Gli italiani sono affezionati alle: individuano nell'erborista un professionista esperto e di fiducia, premiano le consulenze specialistiche e apprezzano l'assortimento dei prodotti. Vorrebbero spendere meno e poter acquistare di più online. I consumatori chiedono poi di essere sempre più informati per effettuare acquisti consapevoli. È quanto emerge dalla ricerca sulledi consumo degli italiani, realizzata da Nomisma per Sana-La Via delle Erbe, rassegna sulla fitoterapia organizzata dalla rivista l'Erborista (Gruppo Tecniche Nuove) al Salone internazionale del biologico e del naturale che si è chiuso ieri a BolognaFiere. Nell'ultimo anno il 66% dei consumatori tra i 18 e i 65 anni ha acquistato almeno un prodotto in erboristeria. Di questi, più di uno su tre ...

Cosa si compra di più in erboristeria La maggior parte dei clienti entra per acquistare tè e tisane, integratori alimentari e prodotti cosmetici per la cura della pelle e dei capelli. Dalle tisane ai cosmetici, le abitudini di acquisto nelle erboristerie (Adnkronos) – Gli italiani sono affezionati alle erboristerie: individuano nell'erborista un professionista esperto e di fiducia, premiano le consulenze specialistiche e apprezzano l'assortimento dei prodotti.