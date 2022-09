Cristiano Iovino | chi è il presunto amante di Ilary Blasi

(Di lunedì 12 settembre 2022)ha tradito Francesco Totti con? Ecco chi è ildella conduttrice Sarebbel’di, dietro la fine della chiacchierata storia d’amore con Francesco Totti durata oltre vent’anni sembra infatti che ci sia la presunta relazione con il personal trainer.(Screenshot da Instagram)Da settimaneè al centro del gossip per via del suoflirt con la nota ed amatissima conduttrice. Ad oggi nessuno dei due ha rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo, nemmeno Francesco Totti ha voluto fare il nome ...

infoitcultura : Chi è Cristiano Iovino: tutto sul presunto amante di Ilary Blasi - infoitcultura : Ilary Blasi, il suo amante è Cristiano Iovino - infoitcultura : Cristiano Iovino viene contattato da un’agenzia di stampa e non smentisce il presunto flirt con Ilary Blasi - infoitcultura : Cristiano Iovino, le prime dichiarazioni del personal trainer dopo l'intervista di Totti - infoitcultura : Laziale e tatuato con simboli fascisti: chi è Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary -

di Silvana Palazzo), flirt con Ilary Blasi/ Dopo le parole di Totti, rompe il silenzio FABRIZIO CORONA E IL PRIMO INDIZIO SU TOTTI - ILARY BLASI Una ragazza bionda, con i capelli ...E. B. per 'il Messaggero' ilary eIl telefono suona a lungo poi dopo una decina di squilli ecco che si sente la voce di, l'uomo più chiacchierato del momento, quello indicato dai più come flirt di ...Francesco Totti ha rotto il silenzio. Ha rivelato la verità, la sua, sul motivo che lo ha portato a chiedere la separazione da Ilary Blasi. Tante le accuse, anche poco lusinghiere, e ora ...Cristiano Iovino tra Totti e Ilary Blasi Cristiano Iovino, il personal trainer accostato al nome di Ilary Blasi, rompe il silenzio e lo fa dopo l’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni del C ...