Crisi energetica, verso il taglio obbligatorio dei consumi fino a 4 ore al giorno: la bozza del piano Ue (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra le proposte che la Commissione europea presenterà in materia di contrasto al caro energia, dovrebbe esserci anche il discusso taglio obbligatorio dei consumi di elettricità. Tale limitazione sarebbe prevista soltanto durante le ore in cui la richiesta di energia elettrica raggiunge i suoi picchi. Nello specifico, l’ipotesi – inclusa in una bozza visionata dall’Ansa e da diverse testate internazionali -, comporterebbe una riduzione dei consumi in una fascia oraria giornaliera di 3 o 4 ore. Sulla scelta degli orari, la Commissione sarebbe intenzionata a lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità. Non è questa l’unica proposta trapelata dalla bozza che sarà presentata durante i giorni della plenaria all’europarlamento. Sarebbe infatti previsto anche un tetto ai ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra le proposte che la Commissione europea presenterà in materia di contrasto al caro energia, dovrebbe esserci anche il discussodeidi elettricità. Tale limitazione sarebbe prevista soltanto durante le ore in cui la richiesta di energia elettrica raggiunge i suoi picchi. Nello specifico, l’ipotesi – inclusa in unavisionata dall’Ansa e da diverse testate internazionali -, comporterebbe una riduzione deiin una fascia oraria giornaliera di 3 o 4 ore. Sulla scelta degli orari, la Commissione sarebbe intenzionata a lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità. Non è questa l’unica proposta trapelata dallache sarà presentata durante i giorni della plenaria all’europarlamento. Sarebbe infatti previsto anche un tetto ai ...

