Crisi energetica, Rampelli: per uscirne, puntare sulla nostra capacità produttiva e sull’idroelettrico (Di lunedì 12 settembre 2022) Il costo salato degli approvvigionamenti energetici impone tagli agli utenti, deprime i consumi e rende la vita impossibile a famiglie e imprese. Pertanto, in piena Crisi delle risorse e nella difficoltà evidente di reperire soluzioni tempestive ed efficaci, appare quanto mai necessario un cambio di approccio. E passare dai balzelli incostituzionali e dagli “aiuti” inefficaci comunque, a una gestione più coraggiosa della situazione, in particolare su due fronti: rilanciando la capacità produttiva dell’Italia. E puntare sulla fonte rinnovabile per eccellenza: l’idroelettrico. Lo dice chiaramente – analizzandole prospettive e fattori di fattibilità – il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, durante la tavola rotonda “Transizione energetica, mobilità sostenibile: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Il costo salato degli approvvigionamenti energetici impone tagli agli utenti, deprime i consumi e rende la vita impossibile a famiglie e imprese. Pertanto, in pienadelle risorse e nella difficoltà evidente di reperire soluzioni tempestive ed efficaci, appare quanto mai necessario un cambio di approccio. E passare dai balzelli incostituzionali e dagli “aiuti” inefficaci comunque, a una gestione più coraggiosa della situazione, in particolare su due fronti: rilanciando ladell’Italia. Efonte rinnovabile per eccellenza: l’idroelettrico. Lo dice chiaramente – analizzandole prospettive e fattori di fattibilità – il vicepresidente della Camera Fabio, durante la tavola rotonda “Transizione, mobilità sostenibile: ...

AnnaAscani : Non esiste una proposta della destra su lavoro, sanità, scuola, bollette. Fin qui abbiamo sentito Flat Tax, Preside… - NathalieTocci : In campagna elettorale non si parla di politica internazionale. Eppure tutte le grandi sfide del paese sono conness… - Mov5Stelle : Serve subito uno scostamento di bilancio per sostenere chi oggi è in difficoltà. O vogliamo vedere le aziende morir… - foisfra1 : RT @MarianoGiustino: Di fronte alla prospettiva di un inverno difficile a causa di un'incombente crisi energetica, molti cittadini europei,… - alberto96881472 : @Valeria93113820 Ho lavorato 31 anni ,il vero lavoro l'ho perso 5 anni fa perché erano 11 anni che lavoravo li ad… -