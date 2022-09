Covid, ultime news: 6.415 casi e 33 morti. Aifa: "Nuovi vaccini tra 2-3 settimane". LIVE (Di lunedì 12 settembre 2022) Dal bollettino emerge un calo delle terapie intensive (-4), mentre salgono di 66 unità i ricoveri ordinari. Ema autorizza nuovo vaccino Pfizer contro varianti. Il direttore dell'Aifa, Magrini: "Disponibile in Italia nelle prossime settimane". Intanto partono le somministrazioni per i Nuovi vaccini bivalenti adattati: i booster sono destinati in primis a over 60, fragili e operatori sanitari Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Dal bollettino emerge un calo delle terapie intensive (-4), mentre salgono di 66 unità i ricoveri ordinari. Ema autorizza nuovo vaccino Pfizer contro varianti. Il direttore dell', Magrini: "Disponibile in Italia nelle prossime". Intanto partono le somministrazioni per ibivalenti adattati: i booster sono destinati in primis a over 60, fragili e operatori sanitari

