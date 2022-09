Covid può danneggiare il cervello nella fase acuta. Lo studio dei medici dell’Ospedale Santo Stefano di Prato (Di lunedì 12 settembre 2022) Riportato dall' 'European Journal of Nuclear medicine and Molecular Imaging', lo studio su pazienti con sintomi neurologici da Covid durante il periodo pandemico evidenzia per la prima volta che il Covid può determinare importanti alterazioni della funzione neuronale cerebrale, in particolare nelle regioni frontali durante la fase acuta della malattia e tali alterazioni si riducono nel tempo fino quasi a scomparire a partire dal terzo mese dall' infezione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 settembre 2022) Riportato dall' 'European Journal of Nuclearne and Molecular Imaging', losu pazienti con sintomi neurologici dadurante il periodo pandemico evidenzia per la prima volta che ilpuò determinare importanti alterazioni della funzione neuronale cerebrale, in particolare nelle regioni frontali durante ladella malattia e tali alterazioni si riducono nel tempo fino quasi a scomparire a partire dal terzo mese dall' infezione L'articolo proviene da Firenze Post.

