Covid, ok Ema a vaccino Pfizer contro Omicron 4 e 5 (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione di un nuovo vaccino booster anti-Covid adattato. Lo comunica l'ente regolatorio Ue con un tweet. Si tratta di una versione aggiornata aggiuntiva del Comirnaty* di Pfizer-BioNTech, mirata contro le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 e indicata per l'uso in persone vaccinate di età pari o superiore a 12 anni. Il via libera Ema arriva a seguito del parere positivo espresso dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp). Il nuovo prodotto è un vaccino bivalente basato sul ceppo originale di Sars-CoV-2 e sulle sottovarianti Omicron 4 e 5, ormai dominanti. "Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 è destinato all'uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto

