Covid: oggi Italia 6.415 contagi e 33 morti (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - Sono 6.415 i nuovi contagi Covid in Italia oggi, secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.519 i tamponi, con un tasso di positività dell'11,1%. In aumento i ricoverati con sintomi, 66 in più rispetto a ieri per un totale di 3.989, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 in meno da ieri per un totale di 176. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - Sono 6.415 i nuoviin, secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 33. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.519 i tamponi, con un tasso di positività dell'11,1%. In aumento i ricoverati con sintomi, 66 in più rispetto a ieri per un totale di 3.989, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 in meno da ieri per un totale di 176.

