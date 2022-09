Covid, nuovo studio sui danni al cervello: recupero progressivo a 7-9 mesi dall’infezione (Di lunedì 12 settembre 2022) Pubblicato dall’“European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”, importante e prestigiosa rivista scientifica, uno studio condotto su pazienti con sintomi neurologici da Covid-19 durante il periodo pandemico da un team di medici delle strutture di Medicina Nucleare e di Neurologia dell’Ospedale Santo Stefano di Prato. Il Covid-19 può determinare importanti alterazioni della funzione neuronale cerebrale, in particolare nelle regioni frontali durante la fase acuta della malattia e tali alterazioni si riducono nel tempo fino quasi a scomparire a partire dal terzo mese dall’infezione. Oltre all’interessamento di altri apparati come quello respiratorio, sono sempre più numerose le evidenze che il Covid-19 possa penetrare nel sistema nervoso centrale determinando riduzioni della funzione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) Pubblicato dall’“European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”, importante e prestigiosa rivista scientifica, unocondotto su pazienti con sintomi neurologici da-19 durante il periodo pandemico da un team di medici delle strutture di Medicina Nucleare e di Neurologia dell’Ospedale Santo Stefano di Prato. Il-19 può determinare importanti alterazioni della funzione neuronale cerebrale, in particolare nelle regioni frontali durante la fase acuta della malattia e tali alterazioni si riducono nel tempo fino quasi a scomparire a partire dal terzo mese. Oltre all’interessamento di altri apparati come quello respiratorio, sono sempre più numerose le evidenze che il-19 possa penetrare nel sistema nervoso centrale determinando riduzioni della funzione ...

