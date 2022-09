Covid | l’Ema raccomanda l’autorizzazione del vaccino per le varianti 4 e 5 di Omicron

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il via libera era atteso ed è arrivato da Amsterdam. L’agenzia europea del farmaco (Ema9del nuovo‘booster’ (di richiamo) di Pfizer Biontech contro iladattato anche alle subBa.4 e Ba.5, oltre al ceppo originario SarsCov2. Il nuovoComirnaty adattato è destinato alle persone con almeno 12 anni. Lazione del, spiega l’agenzia europea, “estenderà ulteriormente l’arsenale di vaccini disponibili per proteggere le persone contro la-19 mentre la pandemia continua e nuove ondate di infezioni sono previste nella stagione fredda“. Il nuovoè indicato per le persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ...