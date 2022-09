Covid, le ultime notizie. Da oggi al via prenotazioni per booster bivalenti. LIVE (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il via libera ottenuto da Ema e Aifa, partono oggi le somministrazioni per i nuovi vaccini bivalenti adattati: i booster sono destinati in primis a over 60, fragili e operatori sanitari. Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 12.317 nuovi casi di Covid-19 e 34 decessi. Tasso di positività all’11,3% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il via libera ottenuto da Ema e Aifa, partonole somministrazioni per i nuovi vacciniadattati: isono destinati in primis a over 60, fragili e operatori sanitari. Nelle24 ore in Italia si registrano 12.317 nuovi casi di-19 e 34 decessi. Tasso di positività all’11,3%

