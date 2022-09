(Di lunedì 12 settembre 2022) Sono 57.519 i tamponi effettuati. In calo le terapie intensive (-4), salgono invece di 66 unità i ricoveri ordinari. Dopo il via libera ottenuto da Ema e Aifa, partono le somministrazioni per ivaccini bivalenti adattati: i booster sono destinati in primis a over 60, fragili e operatori sanitari

RedazioneDedalo : Palermo – Covid Sicilia: 367 positivi, nessun guarito e nessun decesso, positività al 7,3% - infoitinterno : Covid, nessun decesso nelle ultime 24 ore. 92 i nuovi contagi - fainformazione : Covid al 12 settembre 2022: indice di positività al 11,15%, 33 i nuovi decessi 6.415 i nuovi casi di coronavirus… - fainfocronaca : Covid al 12 settembre 2022: indice di positività al 11,15%, 33 i nuovi decessi 6.415 i nuovi casi di coronavirus… - Agenzia_Italia : #COVID19 Nelle ultime 24 ore ci sono stati 33 decessi, il numero dei ricoverati nelle terapie intensive sono diminu… -

Sky Tg24

Lein Italia A partire da oggi è possibile prenotare la propria dose di vaccino anti -coi i farmaci aggiornati contro le varianti di Omicron . Autorizzati dall' Ema e da Aifa per tutti ...Sono 6.415 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle24 ore, in calo rispetto ai 12.317 di ieri, per un totale di 22.054.443 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 33, contro i 34 di ieri, per un totale di ... Covid, le ultime notizie. Bollettino: 6.415 nuovi casi e 33 morti. Tasso all'11,2% LIVE 16.35 Covid,giù casi (6.415) e altri 33 morti Sono 6.415 i nuovi casi Covid registra- ti in Italia nelle ultime 24 ore contro i precedenti 12.317. I tamponi proces- sati sono 57.519 (domenica 108.644) ...In sostanza il vaccino booster può essere somministrato come terza o quarta dose. L'importante è che siano trascorsi 120 giorni dall'ultima somministrazione. Quindi possono riceverlo coloro che sono ...