(Di lunedì 12 settembre 2022) Sono 6.415 i nuovi casiin Italia nelle24 ore secondo ildel Ministero della Salute. I decessi di oggi sono 33, per un totale da inizio pandemia di 176.242. Le terapie intensive scendono di 4 unità, salgono di 66 unità i ricoveri ordinari per un totale di 3.989. Dopo il via libera ottenuto da Ema e Aifa, partono oggi le somministrazioni per i nuovi vaccini bivalenti adattati: i booster sono destinati in primis a over 60, fragili e operatori sanitari

Sky Tg24

Nelle24 ore sono stati 6.415 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano ...cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ...Sono 746 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia - Romagna nelle24 ore sulla base di 4.544 tamponi registrati, un numero più basso del solito come ...altri reparti... Covid, le ultime notizie. Bollettino: 57.519 tamponi e positività all'11,2% LIVE (ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - Sono 746 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di ...TRENTO. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 81 positivi. Aumenta leggermente il numero dei ricoveri in area medica, stabili i dati sul fronte della rianimazione. Questo il report d ...