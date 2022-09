Covid Italia | bollettino del 12 settembre | 6 415 nuovi casi e 33 morti

(Di lunedì 12 settembre 2022) Al via le prenotazioni per i vaccini aggiornati. Aifa: monoclonali a 77.068 pazienti, cresce uso in profilassi. Pregliasco: in autunno oltre 150milaal giorno

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 12 settembre: 6.415 nuovi casi e 33 morti - CorriereAlpi : Covid, il bollettino del 12 settembre: 6.415 nuovi casi e 33 morti - chemy2 : RT @fanpage: I nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono stati 6.415. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 12 sette… - mattinodipadova : Covid, il bollettino del 12 settembre: 6.415 nuovi casi e 33 morti - nuova_venezia : Covid, il bollettino del 12 settembre: 6.415 nuovi casi e 33 morti -

... da Bernat Cunì (Spagna), Nino Basilashvili (Russia/Georgia), Luca Pozzi () e Chunju ...coinvolgere le persone in discussioni su temi complessi come la libertà di spostamento dopo il, ...Innelle ultime 24 ore Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia Al via le prenotazioni per i vaccini aggiornati Inizia in tuttauna nuova fase della campagna vaccinale contro il- 19: da oggi è possibile effettuare le prenotazioni per ricevere l'inoculazione dei nuovi vaccini bivalenti, adeguati o aggiornati, ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-575f93e9-b505-31d9-a8e2-c5874d78dc ...Al via le prenotazioni per i vaccini aggiornati. Aifa: monoclonali a 77.068 pazienti, cresce uso in profilassi. Pregliasco: in autunno oltre 150mila ...