Covid, Di Perri: "Vaccini aggiornati funzionano ma ai 40enni non li darei" (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – "Ammalarsi di Covid, oramai, è una rarità assoluta. In passato significava buscarsi una polmonite che dava un'insufficienza respiratoria e che portava magari in rianimazione, a rischio della vita. Adesso non è più così". Così Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento di Malattie infettive all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, in un'intervista a 'Libero'. Dottor Di Perri, oggi inizia la campagna vaccinale con le fiale aggiornate a Omicron. Chi deve farla? "Principalmente proprio quei soggetti a rischio che abbiamo imparato a conoscere. I nuovi Vaccini, da un punto di vista strutturale, non sono differenti da quelli usati fin qui, salvo il fatto che è stata inserita la sequenza genetica che codifica e produce le proteine che danno l'identità a Omicron", spiega l'infettivologo.

