Covid: dal 14 settembre disponibile in Lombardia il nuovo vaccino aggiornato a Omicron (Di lunedì 12 settembre 2022) Il siero verrà somministrato solo come dose di richiamo, cioè per chi abbia completato almeno il ciclo primario. Come 4° dose, invece, è riservato a over 60, soggetti fragili, operatori sanitari e donne in gravidanza Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 12 settembre 2022) Il siero verrà somministrato solo come dose di richiamo, cioè per chi abbia completato almeno il ciclo primario. Come 4° dose, invece, è riservato a over 60, soggetti fragili, operatori sanitari e donne in gravidanza

GuidoDeMartini : ?? CHI HA AVUTO IL COVID NON HA PIÙ BISOGNO DI VACCINARSI ?? ???? I risultati di uno studio dell'Istituto Altamedica da… - RobertoBurioni : @EdoardoBuffoni se c'è una cosa che abbiamo capito dal gennaio 2020 è che la trasmissione di COVID attraverso le su… - LaVeritaWeb : Il presidente vorrebbe un’accelerazione sul price cap, misura impossibile da mettere in pratica. È una vecchia stra… - AltraMantova : #Covid, dal 14 settembre in Lombardia disponibile nuovo #vaccino aggiornato a #Omicron. Ecco i dettagli… - Niko_VI : RT @VisioneTv: I guariti dal Covid non dovevano essere vaccinati - Ora o mai più: Diario della Resistenza -