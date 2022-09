Covid, al via somministrazioni dei nuovi vaccini adattati alla nuova variante (Di lunedì 12 settembre 2022) - Sono bivalenti e aggiornati contro la Omicron 1. Entro fine mese arriveranno in tutte le regioni le 19 mln di dosi e ogni amministrazione sostituirà i vecchi vaccini con i ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 settembre 2022) - Sono bivalenti e aggiornati contro la Omicron 1. Entro fine mese arriveranno in tutte le regioni le 19 mln di dosi e ogni amministrazione sostituirà i vecchicon i ...

RobertoBurioni : Gli unici farmaci che sono stati dimostrati da solidi studi essere efficaci nella terapia domiciliare del COVID-19… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - palermo24h : All’hub di Palermo i vaccini anti-Covid contro Omicron, via alle prenotazioni - vvoxonline : #Covid: in arrivo 19 milioni di dosi #vaccino aggiornato - Polmonte : @ilmessaggeroit Che peccato davvero, questo maledetto Covid-19 ci ha portato via anche la nostra tanto amata Elizabeth -