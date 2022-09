Covid, al via le prenotazioni per il vaccino bivalente. A chi è raccomandato e come funziona. “Priorità per gli anziani” (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono già partite le prenotazioni in alcune regioni – Trentino, Lazio, Liguria, Toscana (da domani), per la somministrazione del vaccino bivalente anti Covid. Si tratta del composto per prevenire l’infezione da Sars Cov 2 che copre anche la variante Omicron ormai responsabile di tutti i contagi in Italia. Nei giorni scorsi è stato dato il via libera al richiamo per gli over 12. In seguito all’approvazione da parte dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), il ministero della Salute ha infatti indicato in una circolare che il vaccino bivalente a Rna messaggero (MRna) contro il ceppo originario del virus e contro la variante Omicron BA.1 è raccomandato “come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono già partite lein alcune regioni – Trentino, Lazio, Liguria, Toscana (da domani), per la somministrazione delanti. Si tratta del composto per prevenire l’infezione da Sars Cov 2 che copre anche la variante Omicron ormai responsabile di tutti i contagi in Italia. Nei giorni scorsi è stato dato il via libera al richiamo per gli over 12. In seguito all’approvazione da parte dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), il ministero della Salute ha infatti indicato in una circolare che ila Rna messaggero (MRna) contro il ceppo originario del virus e contro la variante Omicron BA.1 èdose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo ...

RobertoBurioni : Gli unici farmaci che sono stati dimostrati da solidi studi essere efficaci nella terapia domiciliare del COVID-19… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - palermo24h : All’hub di Palermo i vaccini anti-Covid contro Omicron, via alle prenotazioni - vvoxonline : #Covid: in arrivo 19 milioni di dosi #vaccino aggiornato - Polmonte : @ilmessaggeroit Che peccato davvero, questo maledetto Covid-19 ci ha portato via anche la nostra tanto amata Elizabeth -