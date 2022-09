Cosa succede il giorno prima delle elezioni, Paragone denuncia il "decreto della vergogna" (Di lunedì 12 settembre 2022) Parliamo del decreto n.133 datato 1 agosto, che entrerà in vigore il 24 settembre 2022 'C'è un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale di cui si sta parlando ovunque tranne su tv e giornali e che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Parliamo deln.133 datato 1 agosto, che entrerà in vigore il 24 settembre 2022 'C'è unpubblicato in Gazzetta Ufficiale di cui si sta parlando ovunque tranne su tv e giornali e che ...

VioBebe : ?????? A Berlino succede sempre qualcosa di speciale quando arrivano gli Azzurri. Ma cosa avete fatto?? STREPITOSI!!!… - marcobardazzi : Siamo distratti da tutto, figurati se ci interessa cosa succede in #Mozambico. Eppure vicende come l’uccisione ieri… - DiMarzio : #PremierLeague | Ecco cosa succederà nel calcio inglese dopo la morte della #reginaelisabetta - zaynsrednike : mi da troppo fastidio che non faranno la seconda stagione di paper girls io DEVO sapere cosa succede dopo - Sara51068792 : RT @gwnvr_: @ffrancesxa senti io l'ultimo capitolo di qdg non me lo levo dalla testa, SONO IN ANSIA PER MIO FIGLIO MATTIA TI PREGO DEVO SAP… -