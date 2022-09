Cosa sappiamo del bonus 200 euro per autonomi e liberi professionisti (Di lunedì 12 settembre 2022) La domanda non si potrà presentare prima del 20 settembre e si potrà inoltrare al massimo fino al 30 novembre. Non ci sarà un clic day, quindi sarà sufficiente rispettare i requisiti di reddito per ottenere il sussidio Leggi su wired (Di lunedì 12 settembre 2022) La domanda non si potrà presentare prima del 20 settembre e si potrà inoltrare al massimo fino al 30 novembre. Non ci sarà un clic day, quindi sarà sufficiente rispettare i requisiti di reddito per ottenere il sussidio

