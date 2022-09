Cosa farà Ilary Blasi dopo l’intervista di Totti | l’opzione querela | i soldi e la guerra in tribunale

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 settembre 2022) I Rolex, il presunto tradimento, il ruolo dell’amica parrucchiera. Il giornorilasciata da Francescoal Corriere della Sera è quello della riflessione. In quella che promette di essere unadestinata a riempire per anni le pagine dei rotocalchiBlasy ha già replicato minacciando rivelazioni «che rovinerebbero 50 famiglie». Ma le armi in mano all’ex Letterina sono molte. E vanno dallafino alla battaglia infinita in. In particolare l’accusa di aver svuotato una cassetta di sicurezza appartenente a entrambi «insieme al padre» potrebbe assumere contorni diffamatori. Perché l’appropriazione indebita tra coniugi è esplicitamente esclusa dall’articolo 649 del codice penale. Mentre la parrucchiera Alessia Soldani, ...