Corazza +Europa | La destra illiberale europea è amica di Putin Dobbiamo fermarlo

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Nel 2015 sono stata inserita in una black list del Cremlino – racconta Anna Maria, capolista di, al Foglio – È una medaglia che mi appunto al petto, ne vado fiera ancora oggi perché nei dieci anni di attività al Parlamento europeo non ho mai smesso di denunciare la prepotenza die il suo piano volto a scardinare l'ordine di pace e di sicurezza europeo”. Perché ha scelto di tornare in Italia e di correre per il Parlamento italiano? “Dopo la caduta del governo Draghi ho avvertito come un richiamo della patria, ma non nel senso inteso da Giorgia Meloni. Sin dall'invasione della Georgia nel 2008, il progetto diera ben chiaro: rifondare l'impero zarista. In Europa ce ne siamo accorti con colpevole ritardo.si ferma solo se noi lo fermiamo. Gli amici di ...

Ad affermarlo è Anna Maria, capolista al senato con +, che prosegue: "Sul Pnrr non ci possono essere tentennamenti né dietrofront, oppure rischiamo di perdere fondi per l'Italia e per ...ROMA - "E' un onore per me essere nella black list di Putin". Anna Mariaè capolista di +in Emilia Romagna nella coalizione di centrosinistra. Imprenditrice, ex eurodeputata, impegnata nella commissione per l'Ucraina, eletta in Svezia per un decennio, ... Anna Maria Corazza: "Un onore essere nella black list di Putin" Il colloquio con la capolista della coalizione di centrosinistra in Emilia Romagna, già eurodeputata per il Partito moderato svedese. "Nel 2015 sono stata inserita in una black list del Cremlino. È un ...“Tra i principali obiettivi dell’Italia c’è quello di attuare subito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che il presidente Draghi ha ...