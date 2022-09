Coppa Davis 2022, Zverev non ci sarà: nuovo infortunio al piede per il tedesco (Di lunedì 12 settembre 2022) Non c’è pace per Alexander Zverev. Il tedesco, in vista delle finali della Coppa Davis 2022, ha confermato la sua assenza a causa di un nuovo infortunio al piede. Per il venticinquenne si tratta di un edema osseo al piede rimediato durante un allenamento riabilitativo e, un ritorno in campo anticipato, lo esporrebbe al rischio di una frattura: “Avrei molti problemi per la mia carriera e per molto tempo”. Zverev sta ancora recuperando dalla rottura di tre legamenti laterali della caviglia destra che ha subito durante la semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal il 3 giugno. Ad ogni modo il campione olimpico sarà in panchina a fare il tifo per i suoi compagni, che giocheranno contro Francia, ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Non c’è pace per Alexander. Il, in vista delle finali della, ha confermato la sua assenza a causa di unal. Per il venticinquenne si tratta di un edema osseo alrimediato durante un allenamento riabilitativo e, un ritorno in campo anticipato, lo esporrebbe al rischio di una frattura: “Avrei molti problemi per la mia carriera e per molto tempo”.sta ancora recuperando dalla rottura di tre legamenti laterali della caviglia destra che ha subito durante la semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal il 3 giugno. Ad ogni modo il campione olimpicoin panchina a fare il tifo per i suoi compagni, che giocheranno contro Francia, ...

