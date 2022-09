Coppa Davis 2022, Sergi Bruguera: “Non so se Alcaraz giocherà, dipende dalle sue condizioni” (Di lunedì 12 settembre 2022) Ormai ci siamo. Dal 13 al 18 settembre la settimana dedicata alla fase a gironi delle Finali di Coppa Davis sarà l’attrazione principale per il mondo del tennis. Sedici squadre suddivise in quattro gruppi da quattro, con quattro sedi differenti: Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow. Una delle selezioni favorite, la Spagna, giocherà a Valencia nel Gruppo B opposta al Canada, alla Serbia e alla Corea del Sud. Sulla formazione serba peserà l’assenza di Novak Djokovic, mentre i canadesi potranno contare sull’apporto di Felix Auger-Aliassime. In casa iberica il capitano non giocatore Sergi Bruguera si è espresso sullo straordinario successo di Carlos Alcaraz, che a soli 19 anni ha vinto gli US Open ed è diventato n.1 del mondo. “Ho seguito la Finale, sapevamo che Carlos prima o poi avrebbe ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Ormai ci siamo. Dal 13 al 18 settembre la settimana dedicata alla fase a gironi delle Finali disarà l’attrazione principale per il mondo del tennis. Sedici squadre suddivise in quattro gruppi da quattro, con quattro sedi differenti: Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow. Una delle selezioni favorite, la Spagna,a Valencia nel Gruppo B opposta al Canada, alla Serbia e alla Corea del Sud. Sulla formazione serba peserà l’assenza di Novak Djokovic, mentre i canadesi potranno contare sull’apporto di Felix Auger-Aliassime. In casa iberica il capitano non giocatoresi è espresso sullo straordinario successo di Carlos, che a soli 19 anni ha vinto gli US Open ed è diventato n.1 del mondo. “Ho seguito la Finale, sapevamo che Carlos prima o poi avrebbe ...

