Coppa Davis 2022, l'Italia si prepara alla sfida contro la Croazia: Francesco Maestrelli, sesto uomo (Di lunedì 12 settembre 2022) Manca poco. Da domani a domenica 18 settembre, la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022 andrà in scena in quattro città: Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow le realtà coinvolte. Saranno 16 le squadre a giocarsi i posti per la fase successiva: le prime di ogni girone accederanno all'ultima parte della competizione che si terrà a Malaga (Spagna) nel mese di novembre. l'Italia, a Bologna, affronterà nell'ordine la Croazia il 14 settembre, l'Argentina il 16 e la Svezia il 18. Un esordio non semplice per i ragazzi di Filippo Volandri contro la squadra che l'anno passato eliminò proprio i nostri portacolori nei quarti. Non ci sarà Marin Cilic, affaticato dagli US Open 2022, e spetterà a Nino Serdarusic, n.251 del mondo, subentrare. Il n.1 croato sarà quindi Borna ...

