Convitto, al via le lezioni. La dirigente Mupo: “Costruire una scuola moderna che non dimentichi le sue radici” (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La prima campanella nel Sannio è suonata presso il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento. Gli studenti iscritti presso la struttura di piazza Roma del capoluogo sono stati i primi a ri-presentarsi tra i banchi di scuola per l’avvio dell’anno scolastico che si preannuncia senza la DAD. Accolti dalla dirigente scolastica Marina Mupo, dal sindaco Clemente Mastella e dall’assessore comunale all’Istruzione, Maria Carmela Serluca, gli studenti hanno fatto da apripista in un clima che non è stato però festoso come avveniva prima della pandemia, anche se l’emozione nei giovani allievi c’è stata comunque. Ad accompagnare stamane i ragazzi al primo suono della campanella, l’inno nazionale e l’alzabandiera. Alcuni studenti hanno poi letto le proprie esperienze e lettere di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La prima campanella nel Sannio è suonata presso ilNazionale “Pietro Giannone” di Benevento. Gli studenti iscritti presso la struttura di piazza Roma del capoluogo sono stati i primi a ri-presentarsi tra i banchi diper l’avvio dell’anno scolastico che si preannuncia senza la DAD. Accolti dallascolastica Marina, dal sindaco Clemente Mastella e dall’assessore comunale all’Istruzione, Maria Carmela Serluca, gli studenti hanno fatto da apripista in un clima che non è stato però festoso come avveniva prima della pandemia, anche se l’emozione nei giovani allievi c’è stata comunque. Ad accompagnare stamane i ragazzi al primo suono della campanella, l’inno nazionale e l’alzabandiera. Alcuni studenti hanno poi letto le proprie esperienze e lettere di ...

