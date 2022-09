Conto alla rovescia per la Coppa Davis, Berrettini: “Siamo carichi, ci crediamo” (Di lunedì 12 settembre 2022) Bologna – E’ emozionante la vigilia che precede la tappa della Coppa Davis di tennis che si svolgerà a Bologna. In casa scenderanno in campo Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale agli US Open, vinto dal fenomeno Carlos Alcaraz, dichiara a SkySport: “Questa competizione ha un’atmosfera ed un’energia unica, giocare per la propria Nazione è speciale”. Poi l’attuale numero 15 in Atp prosegue: “Dobbiamo crederci e sognare in grande, Siamo carichi e competitivi, ma penSiamo a una partita alla volta. Gli obiettivi da qui a fine stagione sono la Davis e le Atp Finals” Su Alcaraz poi dice: “Ha dimostrato di essere il più forte”. (foto@federtennis.it) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Bologna – E’ emozionante la vigilia che precede la tappa delladi tennis che si svolgerà a Bologna. In casa scenderanno in campo Matteoe Jannik Sinner. Il romano, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale agli US Open, vinto dal fenomeno Carlos Alcaraz, dichiara a SkySport: “Questa competizione ha un’atmosfera ed un’energia unica, giocare per la propria Nazione è speciale”. Poi l’attuale numero 15 in Atp prosegue: “Dobbiamo crederci e sognare in grande,e competitivi, ma pena una partitavolta. Gli obiettivi da qui a fine stagione sono lae le Atp Finals” Su Alcaraz poi dice: “Ha dimostrato di essere il più forte”. (foto@federtennis.it) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

