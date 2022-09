Conte: “Mai più precariato. Il decreto Dignità va riattivato” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Draghi ha completato il Pnrr, ha portato avanti il piano vaccinale che noi abbiamo avviato. Detto questo abbiamo avuto un duro scontro sulla riforma Cartabia, altro terreno di scontro è stata la corsa al riarmo”. È quanto ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione Mezz’ora in più. “Sul lavoro abbiamo visione e progetto complessivo. La robotica e l’automazione non faranno venire meno il lavoro umano, basta vedere il caso della Corea del Sud” ha aggiunto Conte. “La robotica trasforma il lavoro – ha detto ancora il leader M5S -, bisogna adattarsi, come nel caso della transizione ecologica. Noi non dobbiamo più accettare lavori sottopagati, per questo serve il lavoro minimo. Mai più precariato, il decreto Dignità sospeso in pandemia va riattivato. In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) “Draghi ha completato il Pnrr, ha portato avanti il piano vaccinale che noi abbiamo avviato. Detto questo abbiamo avuto un duro scontro sulla riforma Cartabia, altro terreno di scontro è stata la corsa al riarmo”. È quanto ha detto il leader del M5S, Giuseppe, intervenendo alla trasmissione Mezz’ora in più. “Sul lavoro abbiamo visione e progetto complessivo. La robotica e l’automazione non faranno venire meno il lavoro umano, basta vedere il caso della Corea del Sud” ha aggiunto. “La robotica trasforma il lavoro – ha detto ancora il leader M5S -, bisogna adattarsi, come nel caso della transizione ecologica. Noi non dobbiamo più accettare lavori sottopagati, per questo serve il lavoro minimo. Mai più, ilsospeso in pandemia va. In ...

