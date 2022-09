Confronto Letta-Meloni, scintille su diritti e Pnrr (Di lunedì 12 settembre 2022) Un Confronto corretto ma franco e senza esclusione di colpi. Enrico Letta e Giorgia Meloni si sono sfidati su Corriere Tv in quello che - salvo colpi di scena - sarà l'unico faccia a faccia della campagna elettorale e quello che viene fuori è un duello all'insegna del "fair play", tra due avversari che propongono una diversa idea di Italia, ma che comunque si rispettano e hanno il comune obiettivo di legittimare l'altro come unico vero competitor. Sul look entrambi scelgono di non azzardare: capelli raccolti a coda di cavallo, camicia verde acqua e orecchini a forma di fiore abbinati per lei, completo blu e cravatta in tinta per lui. Pronti, via. La leader di FdI parte forte ed è lei che riserva il primo attacco - studiato e preciso - al rivale. «A pagina 42 del programma di Sinistra Italiana di Fratoianni c'è scritto che è giusto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Uncorretto ma franco e senza esclusione di colpi. Enricoe Giorgiasi sono sfidati su Corriere Tv in quello che - salvo colpi di scena - sarà l'unico faccia a faccia della campagna elettorale e quello che viene fuori è un duello all'insegna del "fair play", tra due avversari che propongono una diversa idea di Italia, ma che comunque si rispettano e hanno il comune obiettivo di legittimare l'altro come unico vero competitor. Sul look entrambi scelgono di non azzardare: capelli raccolti a coda di cavallo, camicia verde acqua e orecchini a forma di fiore abbinati per lei, completo blu e cravatta in tinta per lui. Pronti, via. La leader di FdI parte forte ed è lei che riserva il primo attacco - studiato e preciso - al rivale. «A pagina 42 del programma di Sinistra Italiana di Fratoianni c'è scritto che è giusto ...

pietroraffa : Confronto tra candidati. Data la confusione, proviamo a fare chiarezza. Oggi *alle 18* si terrà quello tra Letta e… - CarloCalenda : Abbiamo chiesto di allargare il confronto ma Letta e Meloni dopo Cernobbio non ci pensano. Abbiamo deciso di parte… - Corriere : Letta-Meloni, al via il confronto in diretta tv - GraziaC5 : @PolScorr Indipendentemente dal fatto che non sono PD,penso che dal punto di vista culturale non ci sia confronto .… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Nessun colpo di scena nel confronto tra Letta e Meloni I due avversari espri… -